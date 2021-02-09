قاتلة ابنها بحلوان بعدما شاهدها مع عشيقها: بقالي 3 سنين ماشية معاه

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفل حلوان، البالغ من العمر 9 سنوات، على يد والدته وعشيقها داخل مسكن الزوجية في حلوان، بعد أن شاهدهما في وضع مخل فخشيا من الفضيحة، فقتلاه.

وقالت الزوجة في التحقيقات، إن علاقتها بعشيقها بدأت قبل 3 سنوات، لكن في يوم الحادث شاهدهما ابنها، وقال لها «هاقول لأبويا» فقررت هي وعشيقها أن تكتم خبر علاقتها بعشيقها مع دفن جثمان نجلها، فقتلته خنقًا واتصلت بوالده وادعت أنه مات عندما انزلقت قدمه على سلالم العقار فسقط على رأسه وتعرض لنزيف في المخ، فصدق زوجها تلك الرواية ونقلها إلى مفتش الصحة خلال محاولته استخراج شهادة الوفاة.

مفتش الصحة كشف خديعة والدة الطفل

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الجريمة انكشفت عقب اشتباه مفتش الصحة في الوفاة عندما ناظر جثمان الطفل فوجد به آثار خنق حول الرقبة ولم يجد به أي إصابات في الرأس فرفض استخراج شهادة الوفاة وقال لوالده: «ابنك مقتول، لازم أبلغ المباحث»، وبعد دقائق حضرت قوة أمنية واستمعت لأقوال والد الطفل الذي نقل الرواية التي سمعها من زوجته إلي فريق البحث الجنائي، لكن المباحث كشفت عن الجريمة عندما استدعت الأم وتم استجوابها داخل إحدى غرف منزلها لمدة دقائق فأصرت على تلك الرواية بأن الطفل مات خلال اللهو على سلالم العقار.

المتهمة: شافني مع حبيبي في غرفة النوم

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمة اعترفت بتفاصيل الجريمة عندما تم تضييق الخناق عليها ومحاصرتها بأدلة الاتهام فقالت: «مش عارفة إزاي ده حصل بس كنت خايفة أحسن أتفضح قدام جوزي والجيران، لما شافني مع عشيقي في غرفة النوم وقالي هقول لأبويا، فقتلناه، أنا كنت ماشية مع حبيبي من 3 سنين وكان بييجي عندي البيت بس حصلت المصيبة لما ابني شافنا، ساعتها كنا عايزين نتخلص من الفضيحة وخلاص».

وعقب انتهاء التحقيق مع المتهمة أيد عشيقها روايتها فقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.