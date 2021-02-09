السكة الحديد تدرس خفض أسعار القطارات الروسية للطلاب والموظفين بنسبة 50%

تدرس هيئة السكة الحديد، تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية بنسبة 50%، والسماح لحملة الاشتراكات من الطلبة والموظفين باستخدامها، لتخفيف التكدس بالقطارات المميزة، موضحة أن القرار سيتم تطبيقه خلال أيام.

رسلان: ما زلنا ندرس قرار تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية للطلاب والموظفين

وكشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة ما زالت تدرس تطبيق قرار تخفيض أسعار تذاكر القطارات الروسية للطلاب والموظفين من حاملي الاشتراكات، مؤكدا أن أسعار تذاكر القطارات كما هى حتى الآن، منوها إلى أنه لا يوجد أي قرار نهائي بتخفيض أسعار تذاكر القطارات.

وقال رسلان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى تعمل بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، موضحا أن الهيئة تواصل العمل على تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مع إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، منوها إلى أن هناك وحدات إسعافية متنقلة في جميع محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة إليها لتلاقي العلاج اللازم.

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات مستمرة، مشيرا إلى أن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها على أى راكب يستقل القطارات دون كمامة، مؤكدا أن الهدف من الحملات محاصرة فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وآمن الركاب والعاملين، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأردف رسلان أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، منوهاً إلى أن الهيئة تعمل على تحديث منظومة الجر للقضاء على حوادث القطارات والتأخيرات.