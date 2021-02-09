الحلقة 33 من مسلسل لؤلؤ: مي عمر تسامح «مروة» (فيديو)

حلقة تلو أخرى، استطاع مسلسل لؤلؤ جذب الكثير من المتابعين حوله، لاسيما بعد أن شهدت الحلقات الماضية أحداثا ساخنة، بعد كشف «لؤلؤ» مؤامرة ضدها، وفي الحلقة الـ33 من المسلسل، وقعت الكثير من المفاجآت.

الحلقة 33 من مسلسل «لؤلؤ»

بدأت الحلقة 33 من مسلسل «لؤلؤ» بعودة «مروة» إلى المنزل وطلبت السماح من «لؤلؤ» التي تجسد شخصيتها الفنانة مي عمر، وفي رد فعل غير متوقع أخبرتها أنها سامحتها على ما فعلته في حقها ووافقت على أن تعيش معها في المنزل مرة أخرى.

ولكن يبدو أن لؤلؤ ستقوم بتحضير خطة للانتقام منها، ولكن مروة لا تدري وظنت أنها سامحتها وبدأت في استغلالها ومحاولة أخذ أموال منها مرة أخرى.

وفي نهاية الحلقة، أبلغ طارق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، نهال «نجلاء بدر» أنه يريد الاعتراف بابنته «منه»، وتسجيلها باسمه.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

ويعرض مسلسل لؤلؤ على قناتي «أون» و«أون دراما»، حيث العرض الأول للمسلسل على قناة «أون» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 2 صباحا.

ويعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 10 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا، والثانية في 3 مساءً.

وتردد قناة أون التردد الجديد لقناة on على القمر الصناعي والنايل سات هو كما يلي:

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي h

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

والمسلسل قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي.