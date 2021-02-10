أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بدء تلقي طلبات المواطنين بمنطقة 247 عمارة، والراغبين في توصيل خدمة الغاز الطبيعي بدءا من الأحد المقبل، وذلك بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، وأوضحت مصادر مطلعة بالجهاز، أنه يتم دفع الرسوم المقررة بخزينة الجهاز، للحصول على خطاب لشركة الغاز لإتمام التعاقد.

توصيل خدمة الغاز الطبيعي بدءا من الأحد بحدائق أكتوبر الجديدة

وكشفت المصادر أن المستندات المطلوبة تتخلص في صورة محضر استلام الوحدة السكنية، وأصل المحضر للاطلاع، وصورة بطاقة الرقم القومي، وأصل البطاقة للاطلاع، مشيرة إلى أن الدفع بخزينة الجهاز، خلال أيام العمل الرسمية هو الساعة الثانية عشرة ظهرا.

جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من المباني الخدمية بنسبة 80%.. وتسليم 11 ألف وحدة إسكان اجتماعي

كان المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أكد أنه وفقا للقرار الوزاري الصادر عام 2017 تم تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى ثلاث مدن منها حدائق أكتوبر بمساحة 41.78 ألف فدان، وحجم السكان المستهدف بها 2.8 مليون نسمة، وتحتوي المدينة اغلبها على منطقة «ابن بيتك» وهي مقسمة إلى 6 مناطق بإجمالي حوالي 41 ألف قطعة أرض وتحتوي كلها على جميع الخدمات المطلوبة من مدارس وحضانات وأسواق تجارية ووحدات صحية تم تشغيل معظمها، ووحدات إسكان اجتماعي نموذج 90 مترا بإجمالي حوالي 39 ألف وحدة تم الانتهاء من 32 ألف وحدة وحتى تاريخه تم تسليم ما يقرب من 11 ألف وحدة، وتم الانتهاء بنسبة 80% من إجمالي المباني الخدمية بداخلها.

وشن الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على المناطق السكنية المختلفة، وذلك للعودة بالمكان إلى الشكل الحضاري والآمن للوصول إلى خدمة عالية المستوى.

مصادر: توقعات بوصول خطة العام المالى الجديد بحدائق أكتوبر لـ 4.1 مليار

وكانت المصادر أعلنت، أن خطة العام الماضي كانت 5.2 مليار ومائتان وتسع عشر مليون جنيها، وتحققت بالكامل، والعام الحالي، بلغت 3.9 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل خطة العام المقبل 4.1 مليار، نظرا للبدء في تنفيذ محطة صرف 2 وكذلك محطة توليد كهرباء وكذلك عدد من المشاريع الخدمية المهمة للمناطق.