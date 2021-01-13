جهاز مدينة حدائق أكتوبر ينهي استعدادته لاستقبال بطولة اليد

أنهى جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، استعدادته الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

وتم رفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية للمدينة، وأبرزها مدخل الدكتور احمد زويل، وزيادة المسطحات الخضراء من داخل وخارج الصالة المغطاة، مع رفع كفاءة جميع أعمال «اللآند سكيب» بالمنطقة، وأعمدة الإنارة، إضافة لتزيينها وتزيين النخيل والأشجار بشبك مضئ، مع تجهيز غرفة عمليات لمتابعة جميع الأعمال بالمدينة واستقبال الشكاوي والعمل على إزالتها فورا .

جهاز مدينة حدائق أكتوبر يعلن حالة الطوارئ لإستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال

وصرح المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لإستقبال هذا الحدث العالمي، بالانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة، وفي مقدمتها رفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية لتظهر في أبهى صورها الجمالية، خاصة أن المدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع، وتتميز بعدد من المميزات الخاصة مثل وجود مدينة زويل والقرية الكونية والصالة المغطاة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من الأماكن السياحية لافتا إلي أن الجهاز رفع حالة الطوارئ وتم تشكيل فرق صيانة متحركة لمواجهة أي طارئ بما يليق بحجم الحدث العالمي، وضرورة إخراج المدينة في أفضل صورة بالشكل اللائق خلال البطولة العالمية.

مصطفى : البطولة فرصة لإظهار واجهة المدينة كنموذج مصغر لمصر في عهد السيسي

متابعا أتمنى أن تكون البطولة فرصة لإظهار واجهة المدينة كنموذج مصغر لمصرنا الحديثه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي ذلك فيما يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأربعاء، سفر ووصول 22 ألف راكب على متن 210 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 210 رحلة تقل على متنها 22 ألف مسافر

وأوضحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار ستشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، وصول 104 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9 آلاف راكبا، ومغادرة 106 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، عربية، أسيوية، و إفريقية، تقل على متنها نحو 13 آلف مسافر.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

رغم التقلبات الجويه انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولي

فيما أكدت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي إنتظام، حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة الدولى، رغم الأجواء والتقلبات الجوية بسبب الطقس السئ، وشهدت حركة إقلاع وهبوط الطائرات إنتظاما في على مدار الساعات القليلة الماضية، رغم سوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح، وظهور الشبورة المائية وانخفاض درجات الحرارة .