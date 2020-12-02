عاجل.. السيطرة على حريق نشب في جهاز مدينة حدائق أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق نشب في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وعلى الفور جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق هائل في مكاتب ومبنى جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء أخرى، ليصل عدد سيارات الإطفاء المشاركة في إخماد الحريق لـ10، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وجار إجراء عمليات التبريد.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة وبيان وسبب الحريق، كما كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة لحصر التلفيات.

وقال مصدر أمني، إنّ المعاينة الأولية للحريق ترجح أنّ سببه ماس كهربائي، موضحا أنّ الحريق أسفر عن خسائر هائلة في المبني ومحتوياته.