بالأسماء.. تسمم 15 بينهم 12 طفلاً تناولوا «طعمية» بسوهاج

أصيب 15 شخصاً من أسرة واحدة، بينهم 12 طفلاً، بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم طعام منزلي فاسد، عبارة عن «طعمية»، بقرية «الأحايوه»، شرق مركز اخميم، تم نقل المصابين إلى مستشفى اخميم المركزي، حيث قرر الأطباء حجزهم تحت الملاحظة، قبل السماح بخروج 7 مصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة كريمة حامد، إلى مستشفي اخميم المركزي، لمتابعة حالة المصابين، ووجهت بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، لحين تماثلهم جميعاً للشفاء.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة اخميم، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول 15 شخصاً، بينهم 12 طفلاً، مصابين بتسمم غذائي، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتبين من الفحص إصابة كل من «رضا همام رشوان»، 64 سنة، و«فاطمة ناصر»، 35 سنة، و«محمد عارف خلف الله»، 8 سنوات، و«منه عارف خلف الله»، 6 سنوات، و«مي عارف خلف الله»، 8 سنوات، و«مازن عارف خلف الله»، عامين، و«ملك عارف خلف الله»، عامين، و«هبة خيري فهمي»، 32 سنة، و«يوسف محمد خلف الله»، 8 سنوات، و«خلف الله محمد خلف الله»، 5 سنوات، و«مودة محمد خلف الله»، 3 سنوات، و«ياسمين عادل خلف الله»، 9 سنوات، و«غادة عادل خلف الله»، 5 سنوات، و«رحمة عادل خلف الله»، 3 سنوات، و«يارا عادل خلف الله»، 6 سنوات، وجميعهم من أسرة واحدة.

وبسؤال الأول والثانية، قررا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي «طعمية»، ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وأفاد مصدر بمستشفى اخميم المركزي بأن حالة المصابين مستقرة، وتم حجزهم تحت الملاحظة، وتم التصريح لـ7 منهم بالخروج، عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

وشهد مركز اخميم واقعة تسمم جماعي أخرى، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث أصيب 5 أشخاص بأعراض التسمم بعد تناولهم وجبة «كشري» من أحد المحلات، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي، وتقرر تحويل حالتين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأكدت مصادر طبية أن الحالة العامة للمصابين مستقرة.