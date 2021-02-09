استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم وعيار 21 بـ802 جنيه

في نهاية معاملات الأسواق المالية والبورصات العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، استقرت أسعار الذهب لتسجل نفس السعر الذي افتتحت به البورصات اليوم، بعد أن شهدت أمس ارتفاع وصل إلى 7 جنيهات في الجرام الواحد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقا لنهاية التعاملات المسائية، اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 914 و917 جنيها.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 800 و802 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 686 و687 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم بالبورصات العالمية، بين 6400 إلى 6416 جنيها.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 907286 إلى 909571 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28837 و28849 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال

في نهاية اليوم الثلاثاء سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الثلاثاء، 9 فبراير، 927.62 جنيه، و59.23 دولارأمريكي، بينما عيار 21، 811.69 جنيه، و51.83 دولار أمريكي، وبلغ عيار 18، 695.73 جنيه، و44.42 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وشهدت أسعار الذهب مساء أمس ارتفاعا في محلات الصاغة والأسواق نتيجة لانخفاض سعر الدولار، وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، تداول السعر الفوري للذهب عند 1813.96 دولار للأوقية، ليرتفع بذلك إلى نسبة تصل إلى 0.1% عن سعر الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% أيضا، لتسجل 1815.50 دولار للأوقية.