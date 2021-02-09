نشأت الديهي: تغيير واقع المواطنين أصبح عنوان عريض للدولة المصرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تغيير واقع المصريين أصبح عنوان عريض للدولة المصرية، حيث ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة «ديمي» البلجيكية لأعمال التكريك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعددًا من المسؤولين لمتابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

بحيرة البردويل ثاني أهم بحيرة في مصر من حيث المساحة

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن بحيرة البردويل ثاني أهم بحيرة في مصر من حيث المساحة بعد بحيرة المنزلة، وهي من أهم البحيرات في مصر نظرًا لموقعها في شمال سيناء، وهي أفضل بحيرة مصرية ومازالت محافظة على نظافتها لبعدها عن التجمعات السكنية، مؤكدًا أن بحيرة البردويل تنتج أجود وأفضل أنواع الأسماك في العالم، وموقعها استراتيجي بامتياز.

مصر تسابق الزمن لتوليد الطاقة النظيفة

وأشار الإعلامي، إلى أن الرئيس السيسي اجتمع اليوم أيضًا مع شركات بلجيكية؛ لبحث الاستثمار في انتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، مشددًا على أن العالم يسارع من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، وهناك حالة هلع من تغيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد، منوهًا بأن مصر تسابق الزمن لتوليد الطاقة النظيفة.

ما يجرى في السودان يفخخ المنطقة ويضعها على فوهة بركان

من ناحية أخرى، هنأ الديهي، رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك لنجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة، والوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها السودان حاليًا، موضحًا أن الوضع في السودان بات خطيرًا وتصاعد بعد توغل إثيوبي داخل الأراضي السودانية.

وأوضح أن هناك قوات إثيوبية مسلحة هاجمت قوة استطلاع تابعة للفرقة 17 بولاية سنار، بمنطقة جبل حلاوة في الشريط الحدودي الواقع بين ولايتي سنار والقضارف أثناء تنفيذ عملياتها، ما أدى إلى وفاة ضابط برتبة ملازم أول كان يقود الفرقة، موضحًا أن الجيش السوداني عقد اجتماع طارئ؛ لدراسة الموقف وبحث كيفية مواجهة الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية، واصفًا ما يجرى في السودان يفخخ المنطقة ويضعها على فوهة بركان.