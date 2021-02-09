بريد الوطن.. واصل سعيك تجاه ما تريد

سوف تمر عليك أوقات عصيبة يختبر فيها صبرك وإيمانك وقوة تحملك وجميع قدراتك، سترى الحياة فيها غير عادلة، وتقسو عليك أيامها بشراسة، وهنا يتحتم عليك التغيير والتفكير بطريقة واعية تضمن لك البقاء بصورة أفضل.

لا تسمح لتحديات الحياة أن تقهرك وتدمرك فتعيش حياة ملؤها التعاسة، بل أتقن فن التواصل مع نفسك، فلا تنتظر أن يتغير أحد من أجلك، بل أنت من يجب عليك أن تتغير من أجل تصحيح أوضاعك، فالناجحون يقومون بأشياء يلتزمون بها لتحقيق ما يريدون من نتائج باهرة.

إذا كنت ترى أن ما تمر به من ظروف قاسية يشعرك بالعجز والقصور والألم فأنت قد استجبت لمؤشرات الاستسلام ووأد الأمل فى واقع أفضل، لذلك نجاحك فى الحياة يعتمد على مكنون ما بداخلك وما تستطيع به التواصل مع الآخرين بخياراتك السلوكية وتوجيه عقلك ونظرتك تجاه ما يحدث لك ورد فعلك تجاهها.

إيمانك بما تريد وقدرتك على فعله والتمسك بالأمل دائماً يساعد ذاتك بأن تكون أكثر توافقاً بصورة مباشرة مع جودة النتائج التى تحققها، والعكس صحيح عندما تكون مهزوزاً من الداخل تجاه فعل أمر ما فإنك ترسل رسائل سلبية تحد من قدرتك على فعل هذا الشىء بعينه، لذلك نجاحك فى البدايات لا يتوقف على ما تملك ولكن على طريقة اختيارك لما تراه وتستغله من مصادر وإمكانيات بصورة أفضل لتحقق نتائج مذهلة.

عصام كرم الطوخى - كاتب ومؤلف

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