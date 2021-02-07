بريد الوطن.. وجّه بحل مشكلتنا مع شركة الصرف الصحي بدشنا يا وزير الإسكان

نعانى نحن سكان شارع الجمعية التموينية أمام سنترال دشنا الرئيسى بمحافظة قنا من وجود كسر بماسورة الصرف الصحى نهاية الشارع بطول عقار كامل، مما أدى إلى تسرّب المياه إلى التربة، ومنها إلى منزلى مباشرة، وتم تحطيم غرفة الصرف الصحى المؤدية إليها، مما ينذر بانهيار العقار فى أى وقت، تقدّمت بشكوى لشركة الصرف الصحى بدشنا، غير أنها ادّعت عدم مسئوليتها عن المشكلة، وأرجعتها إلى المياه الجوفية، ونحن حالياً لا نعلم كيف يمكن أن نتغلب على تلك المشكلة دون أن نتعرّض لخطر سقوط عقارنا، لذلك نناشد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان التكرّم بفحص شكوانا وتوجيه المسئولين لحلها.

عن الأهالى: أيمن حمدون محمد

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