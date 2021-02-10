حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021: برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، لا يسعى إلى المجد والنفوذ والسلطة وحتى الثروة والجاه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها «الوطن» لقرائه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ومن المهم أن تتجنب الأضواء ولا تعلن خططك واتبع حدسك وتحكم في تلقائيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانعزال والتأمل، ويساعدك الاسترخاء على استعادة طاقتك، فقط تجنب التعالي والفخر.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، النجمة سيرين عبد النور، مواليد 21 فبراير.