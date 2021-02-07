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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
برج الحوت

برج الحوت

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الفلك يدعوك أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.

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