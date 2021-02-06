حظك اليوم السبت 6-02-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات منها خياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، لا تهمه الماديات، صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي ويتهرب من الواقع،، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

ومن أشهر مواليد برج الحوت، النجمة هيفاء وهبى مواليد يوم 10 مارس.