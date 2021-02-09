طبيب بـ«قصر العيني»: «عدينا ذروة كورونا من 3 أسابيع»

قال أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن تأمين الطلبة من العدوى في أثناء أداء الامتحانات يعود إلى الجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق التباعد، وتقليل مدة الامتحان، وتغيير طبيعته ليكون وفق نظام الاختيار من متعدد بدلا من الأسئلة المقالية، إضافة إلى توفير المستلزمات الخاصة بالتطهير مثل الكحول والكمامات.

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه بالنسبة لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر في تراجع، وهي تنخفض بمعدل طيب جدا، وبالفعل «عدينا الذروة» التي كانت منذ ثلاثة أسابيع، ومنذ منتصف شهر يناير بدأت الإصابات تنخفض، موضحا أن زيادة الأعداد والإصابات تتأثر بالبيئة المباشرة ودرجات الحرارة والرطوبة وتيارات الهواء، وتصرف البشر، ولذلك قد نجد الإصابات تزيد في الدول العربية وأوروبا ولكن تنخفض لدينا.

ما بين العودة للدراسة والتأجيل

وتابع رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، أنه يجب العودة إلى الدراسة لأن تأجيلها وتأجيل الامتحانات يعتبر عبئا على الدولة، موضحا أن الامتحانات «أونلاين» تحتاج إلى بنية تحتية، والحل الأفضل هو استمرار الدراسة مع تغيير طبيعتها، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، ونعود إلى المجموعات الصغيرة، والدراسة عن بعد مع المتابعة عن قرب للطلبة.

عدد من يعانون من أعراض ما بعد كورونا

وكشف أن هناك بالفعل بعض الحالات التي تعاني من أعراض ما بعد الكورونا، ولكنها ليست حالات كثيرة، وكلية طب قصر العيني افتتحت عيادة خاصة بهم، ولكن الحالات ليست كثيرة، مشيرا إلى أن البعض يلجأ للعلاج عبر الإنترنت وهذا خطأ، لأن «الروشتات» تُكتب على حسب الحالة، مشددا على أكثر الأعراض التي تظهر هي ضيق التنفس، وتستمر لعدة أسابيع قبل أن تختفي فيما بعد.