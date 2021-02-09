بينهم 3 سيدات.. 7 وفيات بفيروس كورونا في القليوبية

أعلن مصدر بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا، داخل مستشفيات العزل بالمحافظة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 3 سيدات.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن مستشفى قها للحجر الصحي سجل 3 حالات وفاة، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها حالتي وفاة، أما مستشفى بنها الجامعي ومستشفى بنها العام فقد سجلا حالة وفاة واحدة لكل منهما.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم: «أمنية ت. م. ص.»، 42 سنة، من قرية «بلتان»، التابعة لمركز طوخ، و«عوني ع. م.»، 55 سنة، من مدينة بنها، و«محمد ع. ع.»، 73 سنة، من مدينة طوخ.

أما مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها فقد سجل حالتي وفاة، وهما «محمد ي. م.»، 61 سنة، من قرية «برقطا»، التابعة لمركز بنها، و«فاطمة ج. أ.»، 72 سنة، من مدينة بنها، وأشار المصدر إلى أن المتوفين بمستشفى الجامعة وبنها العام هما «الطوخي ص. م.»، 76 سنة، من مدينة بنها، و«حسنات ع. و.»، 75 سنة، من قرية «مرصفا»، التابعة لمركز بنها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، كشف مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها عن استقبال 7 أطفال يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتم إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم، والتي أثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد.

وأوضح المصدر أنه تم حجز 5 أطفال بالمستشفى، أعمارهم عام ونصف وثلاثة وخمس سنوات، كما تم حجز طفلين بالعزل المنزلي، وتتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة.

وأشار المصدر أن الأطفال الذين يتم عزلهم بالمنزل، تتم المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى مع الأطفال لتوفير ما يحتاجونة من رعاية طبية حتي تمام الشفاء، وأكد أن الأطفال حالتهم مستقر ة ومطمئنة ويتم تقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم.