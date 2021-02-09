هيثم شاكر بعد شفائه من كورونا: فترة صعبة ربنا ما يكتبها على حد

طمأن الفنان هيثم شاكر جمهوره على صحته بعد إصابته قبل أسبوعين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي أدى إلى عزله في منزله، وخضوعه للعزل وبروتوكول العلاج.

أعلن هيثم اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن شفائه، وكتب قائلا: «مسحة كورونا الأخيرة التي قمت بها أتت نتيجتها "سلبية" بعد 16 يومًا من العزل»

وقال: «الحمدالله بعد 16 يوم من العزل المسحة الأخيرة سلبية، آسف أني ماقدرتش ارد على كل اللي حاول يطمئن عليا برسالة أو باتصال وبشكركم جميعا على محبتكم واهتمامكم وربنا يشفي كل مريض».

في أول تصريح له عقب شفائه قال هيثم لـ«الوطن» :«كانت فترة صعبة للغاية، وربنا ما يكتبها على حد، لأنها مش سهلة، بشكر كل الناس اللى كلمتني على دعمهم وحبهم لي».

كان شاكر قد حل ضيفا على برنامج أبلة فاهيتا، وكشف خلال اللقاء عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية مؤكدًا خلال لقائه مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامجها «في الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، أنه كان الشخص الذي ينطبق عليه المثل الشعبي القائل «يطلع من نقرة يقع في دحديرة».

ولفت أنه تعرض لبعض المشاكل مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة لبعض العقبات التي قابلته في حياته، مؤكدًا أن الفن والغناء مازالوا موجودين وأن ما يحدث حاليًا من انتشار لأغاني المهرجانات سببه تغير الأذواق مشددًا «في النهاية الفن فن برضه»، موضحًا أنه سيعود للغناء بشكل «ديجتال».

يذكر ان شاكر يعمل حاليا على تسجيل أغنيات جديدة لطرحها ضمن البوم غنائي جديد، كما أنه يدرس عدد من مشاريع الدراما بعد أن حقق مسلسله الاخير حب عمري نجاحا كبير اثناء عرضه فى شهر رمضان المنقضى مع سهر الصايغ ومنة فضالي