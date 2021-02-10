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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021: برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الأربعاء 10 فبراير 2021
حظ برج الدلو اليوم

حظ برج الدلو اليوم

مميزات برج الدلو متغيرة، ومن الممكن أن يستخدمها مع أشخاص دون آخرين، ومن أهمها الكرم، خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، كما أنه يجيد التصرف ويحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها الوطن لقرائها.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تعرف كيف تفرض إرادتك وسيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

مشاهير برج الدلو

ومن أبرز مشاهير برج الدلو سعاد حسني، فنانة مصرية من مواليد 26 يناير.

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