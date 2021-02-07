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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
برج الدلو

برج الدلو

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك في الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال.. المخلصون يساندونك وقد تكتشف حقيقة بعض الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وقدرة على التواصل بهدوء وحب مع الطرف الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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