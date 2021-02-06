حظك اليوم السبت 6-02-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

من مميزات برج الدلو الكرم، خفة الظل، الأناقة، الذكاء الطموح، غير قابل للانهيار، لا ييأس فى تحقيق أحلامه، ناجح فى عمله،، سريع البديهة، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يجعلك أقوى، وتكسب بسهولة دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك وتستفيد اليوم من نصائح الأحباب والمخلصين وتقضي معهم أوقاتا عذبة.

من اشهر مواليد برج الجدي لاعب كرة القدم رمضان صبحي، من مواليد 23 يناير.