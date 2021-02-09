بريد الوطن وجِّه بإزالة المخلَّفات من شارع إبراهيم خطاب يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان شارع إبراهيم خطاب، المتفرع من شارع فندق رامادا، أول طريق مصر إسكندرية الصحراوى، أمام المتحف المصرى الكبير، من الإهمال الجسيم للشارع، الذى يربط ما بين القاهرة والإسكندرية، حيث توجد أعمال بناء مخالفة أسفل الطريق الدائرى، وأكوام من مخلفات البناء ملقاة على جانبى الطريق، بالإضافة إلى إلقاء الباعة الجائلين لمخلفاتهم على تلك الأكوام، ما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، ويعيق حركتنا، ويضطرنا إلى رفع تلك المخلفات على نفقتنا الخاصة، وبعد أن كنا نسكن فى أرقى مكان بمنطقة الهرم، أصبحنا نعانى من إهمال تام، رغم وجودنا إلى جوار المتحف المصرى الكبير، نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التدخل لوضع حد لمعاناتنا.

أهالى شارع إبراهيم خطاب

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