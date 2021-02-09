بريد الوطن.. من أنت؟!

من أنت لتسألنى

لماذا لم تتوقف دموعك؟!

وأنت.. أنت سر بكائى

من أنت لتجعل من نفسك

حاكماً عليَّ

وأنت.. أنت.. الجانى

أنا المعذبة فى هواك

أنت الجانى

أتعرف حقاً من أنت؟!!

أنت إنسان أنانى

أنت كافر بالحب

وأنت كاره للعشاق

أتقول إنك تحبنى

أحقاً أنت لم تزل تحبنى؟!

(حب إيه اللى انت جاى تقول عليه

انت عارف قبله معنى الحب إيه)

ألم تسمع هذه الكلمات من كوكب الشرق؟!

وكيف لك أن تسمعها

وقلبك الحجرى لم يعرف معنى الحب

وكيف لك أن تسمعها

وأنت كاره للحب

اذهبْ بعيد

بعيد عنى

إيناس صبرى الشوكى

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