شعبة الدخان: زيادة سعر السجائر الأجنبية جنيهن أحدهما يذهب لخزينة الدولة

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن شركة «فيلب موريس» التي تعد إحدى الشركات الأربعة التي تستأجر خطوط إنتاج داخل الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» قامت بزيادة قيمتها جنيهن على كل علبة سجائر، بحيث سيذهب جنيه إلى خزينة الدولة بناء على تطبيق ضريبة قيمتها 50% من قيمة العلبة.

الزيادة ستكون بمقدار جنيهن فقط على السجائر الأجنبية

وأضاف «إمبابي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الزيادة ستكون جنيهن على المستهلك بحيث أن سعر المارلبورو أصبح 44 جنيه بعد أن كان 42 جنيه، أما سجائر «إل إم» ستصبح 33 جنيها بعد أن كانت 31 جنيها فقط، أما «الميريت الأصفر» فسعرها سيصبح 48 جنيه لأنها أغلى من الباقين.

الشرقية للدخان لا تنوي رفع الأسعار بالنسبة للمنتج المحلي حاليا

يذكر أن هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) أعلن أن شركته لا تنوي رفع سعر السجائر المحلية في الوقت الحالي، إلا أنها تراجع السعر كل 3 شهور من خلال معيار التكلفة والعائد.

وألمح أمان، إلى أن قرار رفع الأسعار يخص كل شركة بعينها، مبينا أن شركة موريس اتخذت قرار رفع الأسعار في الوقت الذي يناسبها، منوها في الوقت ذاته إلى أن القانون حدد شرائح معينة يمكن رفع الأسعار إليها لأن لكل شريحة سقف محدد للضريبة.

رفض زيادة أسعار السجائر المحلية والاكتفاء برفع الأجنبية

ورفضت شركة «إيسترن كومباني» تحديد موعد لزيادة أسعار السجائر المحلية، مع تأكيدها أنها تدرس أسعار السوق والمنتجات كل 3 شهور، وحتى الآن لم يتواجد سبب يدعو إلى زيادة الأسعار.