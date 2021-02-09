الصحة تحسم الجدل: المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بسيطة، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار حرصها على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين من خلال تلقي استفساراتهم والإجابة عنها بشكل يومي.

وحسمت وزارة الصحة والسكان الجدل حول تناول المسكنات في حال ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا الموسمية، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها لا تعالج المرض.

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، «معظم حالات البرد والإنفلوانزا تكون ناتجة عن عدوى فيروسية، والمضادات الحيوية لا تقوم بمعالجتها لذلك لابد من استشارة الطبيب المختص».

الصحة تحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

ونصحت وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الاحتياطات في التعامل مع المضادات الحيوية وعدم الإفراط في تناولها، حيث تتسبب في مقاومة الميكروبات لها، إذ يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يُستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها الميكروب.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خروج 323 متعافيا من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى مساء أمس.

الصحة ترفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى المحافظات

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، فضلا عن تطبيق «صحة مصر» الذي يحمل علي جميع الهواتف.

وأعلنت وزارة الصحة عن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، وهو 170207 حالة من ضمنهم 132698 حالة تم شفاؤهم.