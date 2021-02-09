الزراعة تعرض خطة مكافحة السعار على منظمة الصحة الحيوانية

عرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا عن حالة مرض السعار في مصر وخطة المكافحة، خلال المؤتمر الرابع والعشرون اليوم، على المفوضية الإقليمية الأفريقية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE».

وأكد التقرير، خطورة المرض الذى يقتل ما يقرب من 70 ألف من البشر على مستوى العالم سنويا، وأن إجراءات السيطرة على المرض بمصر، تتمثل في تحصين الحيوانات الأليفة المملوكة للأفراد، وتحصين الحيوانات المعقورة وجميع الحيوانات المخالطة لها، مع وضعها تحت الحجر البيطري لتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها.

أوضح أنه فى إطار التطوير المرحلي لخطط التحكم في المرض والتوسع في استخدام النظم التي تحقق مبدأ الرفق بالحيوان، وبالرغم من الظروف التي يعاني منها العالم منذ وحتى الآن، والتداعيات التي حدثت جراء جائحة كورونا بحظر الحركة، إلا أن وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قامت بدورها في مكافحة السعار بتحصين ما يقرب من 30 ألف حيوان بلقاح السعار خلال العام الماضي، كما قام ممثلو المجتمع المدنى حاليا، بإبرام بروتوكولات تعاون مع الخدمات البيطرية للقيام بتحصين الكلاب الضالة تحت إشراف الخدمات البيطرية.

وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد تطورا كبيرا عقب عقد اجتماع مع ممثلي القطاعات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة لمناقشة سبل التعاون والدعم لتطوير استراتيجية مكافحة مرض السعار تماشياً مع الاستراتيجية العالمية التى تهدف للقضاء على المرض فى العالم بحلول عام 2030، بتطبيق النهج التدريجى للتخلص من المرض طبقاً للمعايير الدولية الصادرة فى هذا الشأن.

وعقد ذلك الاجتماع في يوليو الماضى وأسفر عن التوصية باستمرار التواصل بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومختلف الجهات التنفيذية المعنية بشأن وضع اللمسات النهائية لمسودة الاستراتيجية القومية للقضاء على مرض السعار بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والصحة والسكان ووزارة الدولة لشئون البيئة.

مع تطبيق دراسات تحليل المخاطر المبنية على البيانات الوبائية اللازمة مع تنفيذ حملات التوعية والإرشاد وإجراءات التحكم والسيطرة، وذلك بالتعاون بين جميع الجهات المعنية مع ضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الجهات لتحديد مهمة كل جهة فى تنفيذ خطوات العمل المعيارية للسير فى إجراءات خطة العمل، مع استمرار تشجيع عمليات التحصين الجماعية التى يقوم بها المجتمع المدنى فى سائر محافظات الجمهورية، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى.