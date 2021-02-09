«الزراعة»: دعمنا الفلاحين بـ7 مليارات جنيه خلال الـ3 سنوات الماضية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك بعض التحديات التي تواجه الفلاح المصري، وتعمل الوزارة على مواجهتها، حيث إن القطاع الزراعي، يمثل 15% من إجمالي الدخل الكلي للدولة المصرية، موضحًا أن الدولة قدمت خلال الثلاث سنوات الماضية، دعما للفلاح المصري ما يقرب من 7 مليارات جنيه.

الدولة المصرية تنظر إلى القطاع الزراعي بعين الاعتبار

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السيد المواطن»، مع الإعلامي سيد سعيد، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، لتطوير القطاع الزراعي وتطوير الريف المصري، وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية تنظر إلى القطاع الزراعي بعين الاعتبار، وأنه على رأس اولويات القيادة السياسية.

أصول وزارة الزراعة يتم النظر إليها بشكل كبير ومهم جدا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أصول وزارة الزراعة يتم النظر إليها بشكل كبير ومهم جدا، لأنه وزارة الزراعة تسعي إلي تحقيق عائد من هذه الأصول ويتم تطويرها لتحقيق أكبر عائد لها، كما أن الأصول غير المستغلة للزراعة تمثل طاقة إنتاجية كبيرة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم موارد الزراعة بشكل كبير.

السيسى أعطى وزير الزراعة تعليمات بضرورة حصر كافة الأصول غير المستغلة

وأكد أن الوزارة لا تنظر للعائد الاقتصادى فقط ولكننا ننظر إلى ما يحقق عائدا كبيرا للفلاح والمزارع، مضيفا أن هناك معصرة لزيت الزيتون أُنشئت عام 2000 بمنحة إسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة وتقع على مساحة حوالى 325 فدانا، كما أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى السيد القصير وزير الزراعة تعليمات بضرورة حصر كافة الأصول غير المستغلة وذلك من أجل دعم الاقتصاد الوطني.