محمد فؤاد: مغنتش إلا بعد ما اطمنت على بلدي.. ورجوعي للسينما صعب

عبر المطرب محمد فؤاد، عن سعادته بردود الفعل الكبيرة تجاه أغنيته الجديدة «لية» بعد طرحها وتحقيقها رقما قياسيا على موقع يوتيوب، قائلا: «بشكر الناس وبقولهم أنتوا مبكيني على الجمال ومعدن المصريين الجدع، اللي رافض ينسى أي حاجة جميلة في البلد، وبقولكم متشكر جدا، لو اديت لكم عمري كله مش هوفيلكم حقكم انتو أجدع حاجة في التاريخ، وليا الشرف إني اتربيت في وسطكم».

وأضاف «فؤاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن سبب غيابه الفترة الماضية كان مقصودا ومعلنا، «قولت مش هغني إلا لما أطمن على مصر، وبهوات السوشيال ميديا سفوا عليا وعلى أي حد تبقى وطنيته نائحة عليه، الناس دي كارهة أي خير للبلد، أنا بتاجر مع الله في بلدي وحبي وإخلاصي لها».

وتابع: «مصر هتبقى عظيمة وعلى رأسهم الرئيس وكل المخلصين وربنا يديله على قد نيته، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمخلصين اللي بيحبو مصر».

وأكد أنه لن يستطيع العودة إلى السينما مرة أخرى، خاصة أنه قدم «إسماعيلية رايح جاي»، واستطاع أن يقدم جيلا جديدا من الأفلام، لافتا أنه يسعى إلى المصلحة العامة في الفن والفنانين، مشيدا بمجموعة الأفلام التي قدمت الفترة الماضية.

وطرح الفنان محمد فؤاد، أغنيته الجديدة ليه، والتي تعد باكورة أغنياته الجديدة لعام 2021، والتي تعد إحدى أغنيات ألبومه الجديد.

الأغنية من كلمات أسامة محرز، ولحن محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وتقول كلماتها:

ليه؟

يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه

و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه

ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه

فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة

زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه

مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده.. أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه

ياااااااااه

إزاي يا قلبي في ناس بتقدر ع الفراق

مش قادر أصدق إني سايبه بإتفاق

عقلي اللي وقتها ضيعه دلوقت فاق

أه..أنا كل ما يطول البعاد هندم عليه

نفسي أشوفه عشان واحشني هموت عليه

قلبي و عرف غلطه خلاص و بيناديه

و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته

بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

صعبه الحياة

نفسي أروح عنده..أعيش يوم لو هموت بعده

خلاص وقفت حياتي عليه.