مؤسسة مصر الخير: مبادرتنا الجديدة لمساعدة المحتاجين تلقى استجابة جيدة

قالت نانسي الشربيني، رئيس قطاع التسويق بمؤسسة مصر الخير، إن مبادرة «ابدأ يومك بالخير»، تم العمل عليها، منذ العام الماضي، موضحة أنه كان لا بد من التفكير بتلك المبادرة، بعدما زاد الاحتياج لدى الناس خاصة بعد وباء كورونا المستجد، موضحة أن المبادرة تلقى استجابة جيدة من الناس بشكل كبير.

وأضافت «الشربيني»، خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المؤسسة بتلك المبادرة أرادت أن تتناول هذا الاحتياج، بشكل مختلف عن السابق، لتشجيع الناس على فعل الخير حتى لو بشكل بسيط جدا، ولكن هذا الفعل البسيط يكون بشكل يومي، وبالتالي يمكنهم من التعامل مع هذا الاحتياج، لافتة أن المبادرة تشجع على فعل الخير من خلال التبرع، أو القيام بتصرفات خيرية مع كل من يحتاج إلى هذا الخير.

وتابعت رئيس قطاع التسويق بمؤسسة مصر الخير: «كل الناس بشكل أو بآخر بتعمل خير في يومها»، داعية أن يواصلوا على ذلك ويحرصوا على فعل الخير دائما، ولافتة إلى أن تلك المبادرة تساعدهم على ذلك عن طريق ولو حتى إرسال رسالة من تليفوناتهم المحمولة، على رقم 9597، لا تكلفهم سوى خمس جنيهات.

وأعلنت أن المبادرة تلقى استجابة واضحة حتى الآن، وهناك ناس كثيرة يدخلون على موقع المؤسسة، الذي يتيح خدمة التبرع من خلاله، ويكررون نفس الأمر بشكل دوري يوميا.

وهو ما علقت عليه الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «المصريون كلهم عموما بيحبوا الخير، ومفيش اجمل من أنك تبدأ يومك بالخير ولو مبلغ صغير».