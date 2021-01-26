انطلاق برنامج اليونسيف و«مصر الخير» التدريبي للمعلمين في مطروح (صور)

انطلقت فعاليات برنامج اليونيسيف ومؤسسة مصر الخير التدريبي للمعلمين في مدارس التعليم المجتمعي في مطروح، إضافة إلى ورشة عمل خاصة بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى.

وتابع، اليوم الثلاثاء، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور محمد قاسم وكيل المديرية والمشرف على التدريبات فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه منظمة اليونيسيف الدولية ومؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات الحاسب الآلي لميسري مدارس التعليم المجتمعي.

وتفقد سلامة ورشة العمل الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والذي يجرى تنظيمها من خلال التعليم العام بقاعات مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات وسط مدينة مرسي مطروح لمدة ثلاثة أسابيع بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام.

وأكد سلامة للمتدربين على ضرورة تحقيق أقصي إستفادة ممكنة من فعاليات ورشة عمل التنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والبرنامج التدريبي الخاص بميسري التعليم المجتمعي، خاصة وأن تلك النوعية الفريدة من التعليم بمحافظة مطروح تتواجد فى مناطق صحراوية فى القرى بالقرب من النجوع مترامية الأطراف داخل الصحراء وعلى مسافات بعيدة من المدن مرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم والضبعة.

وقال سلامة إن ورشة العمل الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى كالصف الأول الإبتدائى والصف الثانى والثالث بدأت فى قاعات مدرسة زاهر جلال الإعدادية فى مدينة مرسي مطروح، وهو برنامج يرفع كفاءة المعلمين فى مجال الحاسب الآلى والتعامل مع الحواسب باحترافية من خلال البرامج التعليمية المتخصصه.

وتابع تنفيذ فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات الحاسب الآلي لميسري التعليم المجتمعي، والتي يستمر على مدار 3 أسابيع والذي يأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير واليونسيف، وقام بشرح إحدى البرامج والتفاعل مع المعلمين المتخصصين فى التعليم المجتمعى بقاعة التدريب.