بسمة الكويتية تترك الإسلام وتعتنق اليهودية

أعلنت الفنانة الكويتية بسمة ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتنقت الديانة اليهودية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لاقى الفيديو هجوما ضاريا وردود فعل حادة من قبل المتابعين الذين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها، كونها تهاجم أحد الأديان السماوية.

وكانت بسمة الكويتية قالت قبل ذلك إنها على يقين بأن الفن حرام، وتتمنى الهداية من عند الله لكنها في الوقت نفسه تحبه وتعشقه، كاشفة حينها عن تفوقها سابقاً ضمن العشرة الأوائل على مستوى الكويت في مسابقة حفظ القرآن الكريم، خلال دراستها المرحلة الثانوية.

واقعة بسمة تأتي بعد واقعة الإعلامي الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق الديانة المسيحية مؤخرا، حيث ظهر مرتديًا الصليب في مقطع فيديو تداوله المستخدمون عبر«تويتر».