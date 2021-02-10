وفاة والد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي لمجموعة المتحدة

توفي منذ قليل والد المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلن صالح عن خبر وفاة والده قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل الي رحمة الله والدي (الأستاذ أحمد صالح)، أسالكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة.. اللهم ثبته عند السؤال ولا حول ولا قوة إلا بالله».

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الفاروق في مدخل المعادي 1 بعد صلاة الظهر (اليوم الأربعاء) ومنها إلى المدافن أمام جامعة MSA بأكتوبر في طريق الواحات.