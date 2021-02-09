آخرها السودان.. مساعدات مصر للعالم في جائحة كورونا لا تتوقف

على متن طائرتين عسكرتين أقلعتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، أرسلت مصر مساعدات إلى السودان، محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

إيطاليا والصين وأمريكا أول من تلقي مساعدات في جائحة كورونا

وبعد انتشار الفيروس وإعلان حالة الطوارئ في إيطاليا، في إبريل 2020، كانت مصر من أولى الدول التي قدمت المساعدات الطبية في محاولة لمساعدة البلد الأوروبي من احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد أن أصبحت أكثر دولة في العالم تعاني من الفيروس وتجاوز عدد المصابين بها الصين، ورد الشعب الإيطالي بالشكر على جهود الحكومة المصرية.

واستمرت مصر في إرسالها للمساعدات الطبية للدول الأكثر تضررا من الجائحة، حيث قامت «أم الدنيا» في أبريل الماضي، بإرسال شحنة ضخمة من معدات الوقاية إلي المملكة المتحدة البريطانية، لمساعداتها في مجابهة الفيروس، وعبر بعض الوزراء الإنجليز عن شكرهم لمصر عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وواصلت الحكومة المصرية جهودها في تعزيز وتقوية علاقتها بالدول الصديقة، حيث قامت بإرسال شحنة كبيرة من أدوات التعقيم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ارتفاع نسب الوفيات فيها بصورة كبيرة، ونقص الأدوات الطبية التي كانت تعاني منه.

إرسال مساعدات لـ30 دولة أفريقية

ولم تتوقف الحكومة المصرية عند تعزيزات علاقاتها مع دول الغرب فقط، بل عملت على تقوية ارتباطها بالقارة السمراء التي تنتمي إليها، حيث قامت الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

مساعدات مصر للدول العربية منذ بداية الجائحة

ولم تهمل الحكومة المصرية دورها في تعزيز العلاقات العربية بالمنطقة، حيث قامت بتقديم العديد من المساعدات الطبية وغيرها للدول العربية من ضمنها:

- بدأت بإقامة جسر جوي لأعمال الإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

- إرسال أطنان من الألبان والأدوية لجمهورية العراق الشقيقة في أكتوبر الماضي.

- وفي ديسمبر الماضي قامت الحكومة المصرية بإرسال مساعدات طبية للشعب الأردني والوقوف بجانب المملكة الهاشمية الأردنية في مجابهة فيروس كورونا.

- وكان آخر تلك المساعدات في الساعات القليلة الماضية، حيث قامت الحكومة المصرية بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بتجهيز 3 طائرات محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة، لمساندتها فى مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.