والد طفلة عين شمس: قالتلي رايحة للكوافير واتجوزت عرفي 3 أيام

حصلت «الوطن» على تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في واقعة هتك عرض الطفلة «سلمى.س» التي تبلغ من العمر 14 عاما في منطقة عين شمس بالقاهرة، على يد المتهم شعبان محمود كامل، حيث سهلت له زوجته عرفيا نورهان، استدراج الفتاة، ودعتها للإقامة بمنزلها، حتى تمكن المتهم من هتك عرض المجني عليها، حتى أفقدها عذريتها.

ودعا المحقق والد الطفلة المجني عليها لغرفة التحقيق، وكان ذلك في مايو الماضي، وسأله فأجاب:

س: ما تفصيلاتك حول الواقعة؟

ج: اللي حصل أنه يوم 25 مايو، بنتي قالتلي إنها رايحة عند أمها عشان تعيد معاها وهتروح الأول الكوافير وبعد كدة ما راحتش واختفت، وفضلت أدور عليها ولما ما لقتهاش عملت المحضر رقم 4051 لسنة 2020، لغاية ما مر كام يوم ولقيت واحدة اسمها آية بتقولي أنا محامية ولقيت بنتك ومعاها واحدة وقالتلي إنهم عاوزين يأجروا شقة وأنا كنت شوفت صورة اللي منزلها على الفيس بوك وبعد كدة اتفقت معايا إنها هتوديني للمكان فاتقابلنا وركبت معاها العربية وروحنا عند بيت واحدة اسمها رؤى فلقيت البنت هناك، خدتها وطلعنا على القسم وهناك عرفت إنها مشيت مع واحدة اسمها نورهان ومتجوزة واحد اسمه شعبان عرفي وإن شعبان ده عاشرها معاشرة الأزواج وهو ده اللي حصل.

س: كم تبلغ ابتنك من العمر؟

ج: عندها 14 سنة.

س: ما هي الحالة الاجتماعية بينك وبين والدتها؟

ج: إحنا منفصلين من 10 سنوات.

س: مع من تقيم ابنتك؟

ج: قاعدة معايا.

س: كيف تغيبت؟

ج: قالتلي إنها هتروح الكوافير عشان تعمل شعرها بعد كدة لقيتها اتأخرت روحت أشوفها لقيتها مش موجودة، وكلمت أمها قالتلي إن البنت ما جاتش ليها فضلت أدور عليها لغاية ما لقيتها إمبارح.

س: كيف تناهى إلى علمك بواقعة تعرض ابنتك لهتك عرض من قبل المتهم؟

ج: لما روحت القسم وهى حكت عرفت كل حاجة.