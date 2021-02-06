ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى 105818958 حالة

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، انتشاره حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وسط الصين، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس إلى105818958، بينما وصل إجمالية للوفيات جراء 2305188 فيما بلغ مجموع حالات الشفاء من كورونا 77395163.

أعلنت سلطات منطقة «مدريد» الإسبانية، اليوم، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» المكتشفة في البرازيل، لتصبح أول حالة تسجل إصابتها بتلك السلالة، الأكثر قدرة على الانتشار، في إسبانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«الشرق الأوسط».

وحصرت سلطات الصحة الإسبانية، استخدام اللقاح المضاد لكورونا، الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» البريطانية، على من هم بين 18 و55 عاما.

وقال صحيفة «إل باييس» الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بعدما قررت 8 دول أوروبية على الأقل حصر استخدام اللقاح على من هم دون سن 65 عاما، رغم تصريح «وكالة الأدوية الأوروبية» باستخدامه لأي شخص بعمر يزيد على 18 عاما.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 296 حالة وفاة و22 ألفا و139 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ إلى 78 ألفا و603 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات 3.29 مليون شخص.

وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعرض حاليا لضغوط حادة بسبب بطء وتعثر إطلاق الحملات الطبية لتطعيم السكان ضد كورونا.

الحكومة البريطانية تعلن تسجيل 1014 حالة وفاة بكورونا

وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تسجيل 1014 حالة وفاة و19 ألفا و114 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت صحيفة «ذا تليجراف» البريطانية، إن إجمالي الوفيات بكورونا ارتفع إلى 111 ألفا و264 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال الفترة نفسها 3 ملايين و911 ألفا و573 حالة .

وأعلنت إيطاليا، اليوم، تسجيل 14 ألفا و218 إصابة جديدة بكورونا، وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان: ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 90 ألفا و618 حالة وفاة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، تفهم بروكسل لمدى الصعوبة التي تواجه شركات الأدوية في سرعة تصنيع لقاح كورونا، وطالب المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم، الاتحاد الأوروبي بتسهيل توصيل لقاحات كورونا إلى جميع دول الاتحاد على وجه السرعة وحل جميع المشكلات التي تحول دون ذلك.

من جانبه، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، أن الفيروس آخذ بالانحسار، مشيرا إلى انخفاض عدد المرضى الخاضعين للمراقبة في روسيا بأكثر من 30 % خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن بلاده تجنبت حتى الآن الموجة الثالثة من وباء كورونا، وذلك بفضل الأنظمة التي وضعتها وأثبتت فعاليتها على مدى الشهرين الماضيي

وفي كندا، أعلنت هيئة الإحصاء، اليوم، أن الاقتصاد فقد ما يقرب من 213 ألف وظيفة في شهر يناير الماضي مع انخفاض التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي، مما أدى إلى القضاء على المكاسب التي تحققت في الخريف.

عودة الطلاب إلى جامعاتهم في روسيا لمواصلة دوامهم الطبيعي الاثنين المقبل

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن محاولات عدد من البلدان لاستخدام الوضع الصعب في العالم على خلفية تفشي كورونا، لصالحها، تؤدي إلى عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها، وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم، إنه بداية من الإثنين المقبل، سيعود الطلاب إلى جامعاتهم لمواصلة دوامهم الطبيعي.

وأعربت الصين، اليوم، عن أملها أن تتخذ الأطراف المعنية موقفا إيجابيا وعلميا وتعاونيا في مسألة تتبع مصدر كورونا.

وألغى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قرار تمديد الإغلاق في إسرائيل بسبب أزمة كورونا، وذكرت مصادر أن الحكومة الإسرائيلية صوتت على تمديد الإغلاق حتى بعد غد الأحد قبل إلغاء مندلبليت القرار ويطالب بإعادة التصويت.

وأكدت الحكومة الكندية وجود تأخيرات في وصول شحنات لقاح شركة «فايزر» الأمريكي، إلى مستويات ما قبل الانقطاع، بينما لم يتم تأكيد موعد وصول شحنة شركة «موديرنا» التالية بعد.

وأعلن القائد العسكري الذي يقود لوجستيات اللقاحات في وكالة الصحة العامة الكندية، الجنرال داني فورتين، أنه من المتوقع أن تتلقى كندا ما يقرب من 70 ألف جرعة من لقاح شركة «فايزر- بيونتيك» الأسبوع المقبل.