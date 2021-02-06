العدد أكثر من المعلن.. «تاج الدين» يوضح حقيقة انخفاض أعداد إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19» خلال شهري يناير وفبراير، في بيان وزارة الصحة والسكان اليومي، هو مؤشر للحالة العامة الخاصة بالإصابات في مصر.

وأضاف أن هذا العدد الذي يُعلن عن طريق وزراة الصحة هو مؤشر هام، لأنه يُمثل عدد الحالات الإيجابية التي رُصدت عن طريق الوزارة فقط، لكن هناك عدد آخر من الحالات تُعالج خارج هذا الإطار سواء في المنازل أو المؤسسات الطبية الأخرى، لم تُرصد أو تعلن عن طريق الوزراة.

العدد الحقيقي للإصابات يمكن أن يكون أكثر من العدد المعلن عن طريق الوزارة

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أن العدد الحقيقي من الممكن أن يكون أكثر من العدد المعلن عن طريق الوزارة، ولكن هذا العدد مؤشر على تناقص الحالات التي تُعالج في المنازل أو المستشفيات الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة.

عدد الوفيات لا تتناسب مع أعداد الإصابات المعلنة

وتابع، أن «عدد حالات الوفاة لم تقل بصورة تتناسب مع الأعداد المعلنة والسبب في ذلك أن أعداد الوفاة تمثل أعداد الوفاة الناتجة عن كل الإصابات سواء المعلنة عن وزارة الصحة أو التي عُلجت خارج هذا الإطار لأنها أصبحت حالة مؤكدة وتم رصدها ولكن كل الحالات الأخري لم ترصد»، مشيرا إلى أن السبب الآخر هو أن حالات الوفاة تمثل حصيلة تراكمية وليست يومية، لأن بعض الحالات المتوفية تستغرق أسابيع في مرحلة العلاج بعد تسجيلها كحالة مصابة.