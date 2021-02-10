مدير «حياة كريمة»: هدفنا النهوض بـ1443 قرية في 2021.. والأولوية للصعيد

تجهيزات مكثفة ومضاعفة لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعى، لاستكمال خططها للنهوض بالريف المصري، على حسب الاحتياجات الخاصة بكل قرية سواء على مستوى الخدمات العامة أو الأسر المستحقة لسكن كريم، ويكشف الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة «حياة كريمة»، في حواره لـ«الوطن» مستهدفات المرحلة الثانية من المبادرة، مؤكدا أن قرى الصعيد ستحظى باهتمام بالغ.

- كيف سيتم العمل في المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»؟

المرحلة الثانية انطلقت خلال الـ40 يوما الماضية، وأصبح هناك شكل تنظيمى لإدارة المبادرة من خلال لجنة مشكلة من رئيس الوزراء، تعقد اجتماعات بصفة دورية، إذ تجتمع مرتين بشكل نصف أسبوعى، بخلاف اللجان المنبثقة منها، التى تتابع سواء فى البنية الأساسية، أو التنمية الاقتصادية.

وسيتم عقد اجتماع للجنة الاجتماعية اليوم الأربعاء، داخل مقر وزارة التضامن، يشارك فيه أكثر من 10 وزارات، عملهم ذا بعد اجتماعى مثل: التربية والتعليم، الصحة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، التعليم العالى، الزراعة، البيئة، الرى، وغيرها، لوضع خطة متكاملة للتدخلات الاجتماعية، لا تقتصر فقط على أعمال وزارة التضامن الاجتماعى.

- ما أبرز المحافظات التى سيبدأ العمل بها؟

تم التوافق فى اللجنة الرئيسية على العمل فى أول سنة من المرحلة الثانية، فى 51 مركزا يضموا 1443 قرية، بها ما يزيد عن 11 ألف عزبة وكفر ونجع، وهناك محافظات بها 6 مراكز أو 5 مراكز أو 7، والـ51 مركزا موزعين على 20 محافظة.

ونعمل فى كل المحافظات، ما عدا المحافظات التى ليس بها قرى مثل: بورسعيد والقاهرة، والسويس، وهى محافظات حضرية، وشمال وجنوب سيناء، يخضعا لبرامج تطوير خاصة، من قطاعات أخرى بالدولة، أما البحر الأحمر ومرسى مطروح، محافظتين حدوديتين، وهناك تصور مستقبلى خاص بهم، وبدأنا العمل بـالـ20 محافظة الأخرى.

- ما عدد المراكز المستهدفة بمحافظات الوجه القبلى؟

من أصل 51 مركزا نستهدف 32 مركزا فى محافظات الوجه القبلى، والمبادرة تعطى أولوية فى السنة الأولى لمحافظات الوجه القبلى تحديدا، ففى محافظة أسوان، نستهدف مركزين، وفى الأقصر مركزين، وقنا 5 مراكز، وسوهاج 7 مراكز، و7 آخرين فى أسيوط، وفى محافظة المنيا يتم استهداف 5 مراكز، وبنى سويف مركزين، والفيوم مركزين، بخلاف أنه تم فى جنوب الجيزة استهداف مركزين، وفى البحيرة 6 مراكز، ليتبقى 11 مركزا موزعين على باقى المحافظات.

- كم عدد الأشخاص المستهدفين من المبادرة؟

عدد السكان فى هذه المناطق 18 مليون نسمة، أى ثلث سكان الريف فى مصر، مصر بها 58 مليون نسمة فى الريف، وتم التوافق على المراكز، وهناك أولوية للوجه القبلى، وليس الأولوية فى العدد فقط، لكن الأولوية فى حجم المخصصات وعدد المشروعات التى يتم تنفيذها، لأن المراكز فى الوجه البحرى مقارنة بالوجه القبلى احتياجاتها أقل، فالمركز فى وجه بحرى يحتاج خدمتين، وفى الوجه القبلى يحتاج 5 خدمات مثلا، وذلك على مستوى خدمات البنية التحتية والمرافق، وهناك تفاوت فى عدد المشروعات التى يتم تنفيذها وحجم المخصصات التى يتم انفاقها.

- ما مخططات وزارة التضامن الاجتماعى فى مبادرة «حياة كريمة»؟

وزارة التضامن تستهدف تقديم تدخلها فى كل التجمعات الريفية المستهدفة، مفيش قرية ولا عزبة ولا كفر مفيهاش فقراء، تستهدفهم وزارة التضامن تحت شبكة الحماية الاجتماعية، بنوصلهم ونقدملهم الخدمة، خدمات التضامن تشمل جميع القرى والمناطق المستهدفة بكل مشروعاتها، وحاليا فى مرحلة تحديد الاحتياجات سواء بالخدمات العامة أو للأسر المستحقة لسكن كريم، نتحدث عن أعداد مهولة على مستوى 1443 قرية.

- ما حجم الخدمات المنفذة فى قرى المرحلة الأولى؟

قدمنا فى الـ143 قرية بالمرحلة الأولى، 16 ألف خدمة فى محور سكن كريم، ما بين سقف، ورفع كفاءة، ووصلة صرف، ووصلة مياه، وأصبحنا فى المرحلة الثانية نتعامل مع 1443 قرية، الرقم ضربناه فى 10، ولو هنشتغل بنفس التقديرات فى المرحلة الأولى هنضرب فى 10، وبدل ما كنا نتحدث عن 16 ألف، سنتحدث عن 160 ألف مستفيد.

- هل هناك مدة زمنية معينة للانتهاء من المرحلة الثانية؟

التكليف الرئاسى للحكومة بتطوير كل قرى ريف مصر خلال 3 سنوات، أخدنا ثلث المراكز بكل السكان، هنشتغل فيهم فى السنة الأولى فى المرحلة الثانية، والسنة الثانية هنشتغل على ثلث المراكز الثانية وهكذا.