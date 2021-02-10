محافظة مطروح تدعم المربين بنصف تكلفة تحصين الماشية ضد الأمراض

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن استمرار دعم محافظة مطروح لحملات تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بنصف الثمن لصغار المربيين للمساهمة فى تخفيف العبء عنهم فى إطار الإهتمام برعاية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وقال الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح، في تصريح له، اليوم، إن مديرية الطب البيطرى تجري حملات لتحصين الثروة الحيوانية لمنع إنتشار الأمراض الوبائية خاصة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، لافتا إلى أن الحملات انطلقت يوم 6 فبراير وتستمر على مدار 45 يوما متواصلة، داخل مراكز مطروح الثمانية وقرى المحافظة البالغ عددها 56 وحدة محلية قروية، من مركز الحمام شرقا وحتى السلوم غربا وسيوة جنوبا.

وأضاف أنه يجري دعم صغار المربيين بـ50% من تكلفة التحصينات وذلك من خلال منحة من محافظة مطروح وافق عليها المحافظ، وهى منحه لا ترد تشجيعا لمربي الثروة الحيوانية للحفاظ عليها وتخفيف العبء عنهم والوقاية من الأمراض الوبائية مع الإلتزام ببرامج التحصين المختلفة حفاظا على الثروة الحيوانية كمورد إقتصادى هام لأهالى مطروح.

وطالب المربين الراغبين في تحصين رؤوس الماشية والأغنام التوجه إلى الوحدات البيطرية لتحصينها خلال مدة 45 يوما، مشيرا إلى أن التحصينات تنفذ من خلال فرق من الأطباء البيطريين المتخصصين المدربين وأصحاب الخبرات فى أعمال التحصينات، ضد الأمراض المتنوعة وذلك لرعاية قطعان المواشى من الأغنام البرقي التى تشتهر بها محافظة مطروح.

وأكد أن مديرية الطب البيطرى بتوجيهات من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظة مطروح تهدف إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية على أرض المحافظة، والحفاظ عليها وزيادة أعدادها وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها مع مراعاة المربيين ودعمهم والوقوف خلفهم للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية على أرض المحافظة.