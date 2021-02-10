الإحصاء: انخفاض معدل التضخم الشهري -0.4% في يناير 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانا عن أهم المؤشرات والإحصائيات الخاصة بنسب التغير الشهري للاستهلاك في مصر، والذي بيّن أنّ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل (4.8%) لشهر يناير 2021، مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلا انخفاضا قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020.

وأرجع الجهاز في بيانه، أسباب الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-20.4%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%)، رغم ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%).

التغير الشهري (يناير 2021 مقارنة بديسمبر 2020)

الطعام والمشروبات

سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره (-1.3%)، على خلفية انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-20.4%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-40.3%).

وانخفضت أسعار الطماطم بنسبة (-55.2%)، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-19.4%) بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة (-19.9%).

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (17.3%)، حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة (117.6%)، كما ارتفعت أسعار مجموعة العنبيات بنسبة (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار الرمان بنسبة (21.0%) والعنب بنسبة (8.2%).

وكذلك ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة (10.3%)، حيث ارتفعت أسعار الدجاج الأبيض بنسبة (13.4%).

وأيضا ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة (2.3%)، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (2.2%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.3%).

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة دقيق القمح بنسبة (2.5%)، وارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (0.3%).

المسكن والمرافق

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%) ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة (0.2%).

الرعاية الصحية

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

النقل والمواصلات

سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضا قدره (-0.4%) بسبب انحفاض أسعار مجموعة خدمات نقل الركاب جوا بنسبة (-8.8%).

المطاعم والفنادق

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%).

السلع والخدمات

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.8%) ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%),

التغير السنوي (يناير 2021 مقارنة بيناير 2020)

الطعام والمشروبات

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضا قدره (-0.2%)، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-13.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-44.4%).

وانخفضت أسعار البطاطس بنسبة (-45.0%) كما انخفضت أسعار الخضروات الدائمة بنسبة (-29.1%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-26.6%)، وانخفضت أسعار مجموعة الخضروات ذات الأوراق الملفوفة بنسبة (-17.4%) بسبب انخفاض أسعار الكرنب بنسبة (-17.4%).

كما انخفضت أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-2.8%)، وانخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%) بسبب انخفاض أسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-1.1%)، وانخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة (-6.3%).

وارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (22.3%)، مجموعة التفاح بنسبة (16.5%) ومجموعة الموز بنسبة (15.2%).

وكذلك ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (11.0%) ومجموعة المكرونة بنسبة (4.4%)، وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.3%).

وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (11.3%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (4.6%)، رغم انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-3.6%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة (3.0%) ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (0.7%)، وارتفعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات الحلويات بنسبة (3.9%).

المشروبات الكحولية والدخات

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (10.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (10.7%).

الملابس والأحذية

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.7%) ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.5%).

المسكن والمرافق

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره (4.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.7%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.2%)، ومجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (2.2%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.8%).

الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.4%).

الرعاية الصحية

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (6.9%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%).

النقل والمواصلات

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (3.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.1%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.8%).

الاتصالات السلكية واللاسلكية

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).

الثقافة والترفيه

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (6.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (6.9%) ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%).

التعليم

سجل قسم التعليم ارتفاعا قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%) ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%).

المطاعم والفنادق

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (14.6%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.9%).

السلع والخدمات المتنوعة

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (9.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (33.9%)، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (4.7%) ومجموعة العناية.