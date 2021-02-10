غلق 4 معارض أدوية بيطرية وضبط 3173 عبوة دواء مخالف بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري يالشرقية حملات تفتيشية مفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، أسفرت عن غلق إداري لـ 4 معارض أدوية وضبط 3173 عبوة دواء بيطري مخالف .

وقال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وجهاز حماية المستهلك خلال شهر يناير الماضي 2021م ، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لعدد 8 معارض بيطرية وضـبط 3173 عبوة دواء بيطري مخالف منتهي الصلاحية ومجهول المصدر ومحظور تداوله بيطريا، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا و تنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمعارض الأدوية المخالفة .

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

وفي وقت سابق شنت مديرية الطب البيطري «وحدة الإبيديميولجي»، حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء .