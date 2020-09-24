"بيطري الشرقية" يجري الترصد للأمراض الوبائية بـ90 قرية و24 سوق

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطرى، بضرورة تنظيم برامج توعية وإرشاد للفلاحين والمربين للتعريف بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وتحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية و مكافحة العدوى.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات رش وتحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وذلك للقضاء على الأمراض وللحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والعمل على زيادتها.

من جهته، أوضح الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار حالة الرصد الوبائي النشط للأمراض الوبائية والمعدية للاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية واللستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وشن مديرية الطب البيطري (وحدة الإبيديميولجي)، حملات للتقصي الوبائي النشط والتوعية للأمراض الوبائية والمعدية في الفترة من 1 أغسطس 2020 حتى منتصف الشهر الجاري وذلك بمراكز ومدن المحافظة.

كما أشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات أسفرت عن إجراء التقصي والتحري في 1260 منزلًا في 90 قرية، وإجراء 24 حملة تقصٍ وتحري بالأسواق، وسحب 869 عينة للفحص المعملي، لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية بمعرفة أطباء الإبيديميولوجي.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية، للحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وصحة وسلامة المواطنين، وتكثيف حملات التقصي والتتبع للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت.