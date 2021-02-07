«سعفان» و«الغضبان» يسلمان وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وثائق تأمين حوادث شخصية لعدد 3592 عاملا من فئة العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة خاصة هذه الفترة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد على العمال.

وأعرب وزير القوى العاملة عن بالغ سعادته لتواجده مع عمال مصر، قائلا إن العمال هم قلب مصر النابض الذى يعمل على رفع شؤون مصر فى كل المجالات، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة خلال هذه الفترة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتا إلى أننا نقدم وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة لتأمين حياتهم تحسبا لأى ظروف لا قدر الله ولتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لافتا إلى أن هناك تواصلا بين بين مديرية القوى العاملة ببورسعيد والعمالة غير المنتظمة للحفاظ على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لجهود وزارة القوى العاملة على أرض بورسعيد.

وأكد الوزير على أهمية وجود قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد بما يساهم فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهذه الفئة. ووجه محافظ بورسعيد الشكر للقيادة السياسية ووزير القوى العاملة لجهودهم المتواصلة فى رعاية جميع الفئات بمحافظة بورسعيد. وتخفيف العبء عن كاهل العمال وأصحاب الحرف اليدوية، مؤكدا أننا لا ندخر جهدا فى تقديم كافة التسهيلات والرعاية لعمال مصر بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم ودعمهم فى الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد في ظل جائحة كورونا.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد قاما اليوم بتسليم 1238 وثيقة تأمين حوادث شخصية لصيادى بورسعيد وذلك ضمن مبادرة صيادى مصر والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بدعم الصيادين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة للصيادين بكل أنحاء الجمهورية، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والسيد السنجابى مدير القوى العاملة وعدد من قيادات المحافظة.

كما شهد اللقاء، قيام وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بتسليم شهادات للمتدربات فى مجال الحرف اليدوية والملابس الجاهزة والتفصيل وفى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة والمساواة بين الجنسين. وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته اليوم أن نفى بالعهد لتوفير حياة كريمة لصيادى مصر على أرض بورسعيد, مؤكدا أننا دائما نسعى لخدمة كافة فئات المجتمع وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، وأشار إلى أن كافة المديريات على مستوى الجمهورية قامت بحصر كافة الصيادين لتلبية مطالبهم وبحث شكواهم واليوم يتحقق وعود القيادة السياسية لفئة صيادى مصر ، موجها الشكر للعاملين فى مديرية القوى العاملة لحصر صيادى المحافظة وسرعة توفير البيانات الكاملة للصيادين لتوفير الرعاية الكاملة لهم وأكد الوزير أن هناك المزيد من الرعاية ستشهدها هذه الفئة خلال الفترة القادمة موجها مدير القوى العاملة ببورسعيد بتشكيل فريق عمل متخص ببحث مشكلات العاملين فى كافة المجالات بالمحافظة لتوفير الرعاية لكافة الفئات بالمجتمع .

ورحب المحافظ بوزير القوى العاملة وصيادى محافظة بورسعيد، مؤكدا أن الوزير وعد فأوفى بوعده والذى جاء خلال زيارة وزير القوى العاملة خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أن الدولة المصرية توفى بوعودها طبقا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأوضح المحافظ أنه حاليا يتم عمل بحث بالتنسيق بين القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وبعد البحث المؤكد لصيادى بورسعيد سيتم توفير إعانة تابعة للجهاز التنفيذى لرفع العناء عن كاهل الصيادين، مشيدا بالورش المتنقلة التى نفذتها وزارة القوى العاملة فى بورسعيد ، والتى توفر معاهد تدريب متنقلة للعمال وأصحاب الحرف اليدوية، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير القوى العاملة لجهودهم فى توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.