خروج 56 مصابا في حادث تصادم أتوبيسين بالإسماعيلية من المستشفى

قالت مصادر طبية إن 56 مصابا في حادث أتوبيسي عمال الاستثمار خرجوا من مستشفى الصدر بعد إجراء الفحوصات اللازمة خلال الساعات الماضية واستقرار حالتهم الصحية .

وأضافت المصادر أن 4 أشخاص مازالوا في المستشفي حتى الآن بينهم مصابون بكسور مختلفة ومصاب داخل غرفة العمليات، يخضعون للرعاية الطبية اللازمة.

وكان 60 عاملا أصيبوا في حادث تصادم أتوبيسين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، صباح اليوم، وقالت مصادر إن سيارات الإسعاف نقلت 55 مصابا لمستشفى الصدر فيما جرىنقل 5 آخرين بسيارات المواطنين لذات المستشفى.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا يفيد بتصادم أتوبيس رقم 11186 الإسماعيلية مع أتوبيس رقم 11193 ووجود مصابين، وانتقلت قوات الشرطة للمعاينة وتبين أن الاتوبيسين كانا يقلان عمال الشركات بالمنطقة الحرة الاستثمارية من أهالي مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير.

وشهدت محافظة الإسماعيلية طقس سيء في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء انتشرت فيه الشبورة الكثيفة علي جميع الطرق، وغطت طريق بورسعيد الاسماعيلية الزراعي وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي بالكامل لاقترابهما من الاماكن الزراعية.

وحذر رجال المرور المواطنين من السير على الطرقات في ظل وجود الشبورة الكثيفة فيما أغلقت قوات الشرطة كمين عز الدين في الساعات الأولي من صباح اليوم لمنع السيارات من الخروج للطرق السريعة.