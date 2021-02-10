غلق مركز للدروس الخصوصية في الزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة حى ثان الزقازيق حملة تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية، اليوم، أسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع مكة بمنطقة القومية بنطاق الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال المحافظ إنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين.

وعلى جانب آخر، قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة والدكتورة سحر لطفى رئيسة مركز ومدينة ههيا تمكنوا من ضبط سيارة نصف نقل غير مرخصة على طريق ههيا / أبو كبير محملة بخبز مدعم بمقدار (9000) رغيف لإعادة بيعه في السوق السوداء واستغلال المواطنين، فتم التحفظ على السائق والمضبوطات وتحرير المحضر رقم 284 لسنة 2021 جنح أ.د.ط ههيا ضد سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للجهود المبذولة من مديرية تموين الشرقية برئاسه الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة لدعم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة علي الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.