طريقة الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين من خلال رسائل الموبايل

تقدم الكثير من الأشخاص لحجز وحدات «سكن لكل المصريين»، التي أغلقت باب التقديم في نهاية ديسمبر الماضي، لذا يبحث المتقدمين ويستعلمون عن قبول طلباتهم من عدمها، ما أوضحه صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.

طريقة الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين

وأعلن الصندوق، تخصيص رقم رسائل 1124 لمعرفة موقف طلب المتقدمين الحالي بصورة فورية، عبر إرسال الرقم القومي في رسالة نصية SMS، وسيتم الرد برسالة تتضمن موقف طلبك فورا.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن خدمة معرفة موقف الطلب من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ستكون بعد المرحلة الأولى، نظرا لكون الطلبات في مرحلة الفرز حاليا، وبعد انتهاء هذه المرحلة يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقف طلبهم عبر خدمة SMS.

وأعلن الصندوق، بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى «سكن كل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

وبمجرد الانتهاء من الفرز سيعلن عن نتائجه، على أن تتاح فرصة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط، لتقديم طلبات التظلم من نتيجة الفرز.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 75 حتى 90 مترا في عدد من المدن الجديدة، وهي العبور الجديدة، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديد، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة، على أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرا من تاريخ طرح الإعلان، ويدفع مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترا، و12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 مترا، 15 ألف جنيه.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزاب 4500 جنيه شهريا، بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا، بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمون بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.