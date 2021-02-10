مسلسل لؤلؤ الحلقة 34: تشويق وإثارة في الأحداث

عبّر عدد من متابعي السوشيال ميديا ومحركات البحث عن تشوقهم لمشاهدة الحلقة 34 من مسلسل «لؤلؤ»، والتي ستعرض مساء اليوم على شبكة قنوات «ON»، والتي توعدت فيها «لؤلؤ» بالكشف عن كل من قام بخيانتها وإيذاءها خلال حفلها الغنائي «كلهم هيطلعوا على المسرح».

صراع وخيانة

وتضم الحلقة 34 من مسلسل «لؤلؤ» عناصر تشويق جاذبة للجمهور، على رأسها معرفة كيفية الاعتداء على «لؤلؤ» وقتلها، خصوصًا أنها ظهرت في نهاية الحلقة 33 أمس وهى ترتدي نفس الملابس التي ظهرت في بداية المشاهد بالحلقة الأولى، وكانت مستلقية على الأرض غارقة في دماءها ليبدأ سرد الأحداث بعد ذلك بطريقة الـ «فلاش باك».

وتمتد أصابع الاتهام لمن تسبب في قتل «لؤلؤ» إلى حبيبها «بودة»، وصديقتها «مروة»، ووالدها «سيد»، و«نهال» و«داليا»، و«طارق» و«كاميليا»، وقام عدد من المتابعين بالسوشيال ميديا بضم اسم «مجدي» مدير أعمالها إلى قائمة المتهمين، مستندين إلى أنه يحبها وكان يتمنى الزواج منها.

يعرض على قنوات ON

وشهدت الحلقة 33 من مسلسل «لؤلؤ» قيام مروة بالذهاب إلى لؤلؤ، ومحاولة إلصاق التهمة بحبيبها بودة، وأنه مازال يحتفظ بفيديو اغتصابه لـ «لؤلؤ» ويطلب مقابل مادي كبير، ووافقت لؤلؤ على عودة مروة للعيش معها، فيما قررت الأم مغادرة المنزل بعدما هددت لؤلؤ «يا أنا يامروة في البيت» وطلبت لؤلؤ من مجدي حجز غرفة لوالدتها بأحد الفنادق.

يعرض مسلسل «لؤلؤ» على شاشة قنوات ON من يوم الأحد إلى الخميس، الساعة 7:45 مساءً على قناة ON، والإعادة الساعة 2 صباحًا، و1 ظهرًا على نفس القناة، وعبر قناة ON Drama في الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا على نفس القناة.

مسلسل «لؤلؤ» بطولة أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.