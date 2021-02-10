وصول جثمان والد المتحدث باسم «المتحدة» لمسجد الفاروق (صور)

وصل جثمان والد المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى مسجد الفاروق في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، للصلاة عليه وتشييع الجثمان إلى المدافن أمام جامعة MSA بأكتوبر في طريق الواحات.

حضر صلاة الجنازة، الفنان محمد الشقنقيري، والشيف علاء الشربيني.

وأعلن صالح خبر وفاة والده، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدي (الأستاذ أحمد صالح)، أسالكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، اللهم ثبّته عند السؤال ولا حول ولا قوة إلا بالله».