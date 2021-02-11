حظك اليوم الخميس 11-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف توقعات ومواصفات مواليد الأبراج باختلاف البرج ونوعه، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم مبادرا وتقوم بالخطوة الأولى للتواصل مع الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع داعم مما يجعل الوقت مناسبا لقضاء أوقات رائعة مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، المريخ في برجك يساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ يدفعك نحو المغامرة وتنجح في القيام بحملة دعاية لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تساعدك على تعميق صلاتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مدخرات، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن تمنحك تفاؤلا وتحافظ على علاقتك بمن تحب وذلك يكفي لتكسب ثقته

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك.. لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تراجع عطارد قد يتسبب في تأخير علاقات أو يجعلك ذلك مشحونا بالواجبات أو بالانفعالات وتنفعك قدرتك على تنظيم أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس وعليك أن تعتمد على روح التعاون وأن تتصرف بهدوء واعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان ويدفعانك لمراجعة الماضي وقد تنفعك خبرات سابقة في مسيرتك القادمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الممثلة الأمريكية إيما ستون، ويوافق تاريخ ميلادها 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوقت مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزل العلاقات قد يساعدك اليوم على إصلاح علاقة عاطفية أو اجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد بمنزل المال واليوم مناسب لتحقيق أرباح وتحسن التدبير بشرط أن تعتني بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تفرح بما لديك وانظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء وحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يساعدك اليوم أن تدافع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك يمكنك تمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر أو فيمن تحب بكل بساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع أيضا في إظهار انفعالاتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال تجد من الأحباب مَن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك، فقط استرخ وخذ وقتا كافيا من الراحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.