حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان، بقدرته على الموازنة بين أمور حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها «الوطن» لقرائه.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اقتران القمر وزحل يدعمك وقد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر في منزل الحب يساعدانك أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.