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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 10-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | الأربعاء 10 فبراير 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف مولود برج العقرب، بقدرته الكبيرة على التعبير عن مشاعره بطرق مختلفة ومبتكرة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيدين المهني والعاطفي، استمرارا للخدمات المختلفة التي يقدمها «الوطن» لقرائه.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ومن المهم أن تراجع خطواتك وأن تتعلم من تجارب الماضي وألا تكرر نفس الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

 فينوس وعطارد معاكسان.. فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

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