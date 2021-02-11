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حظك اليوم الخميس 11-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:19 ص | الخميس 11 فبراير 2021
برج الثور

برج الثور

مولود برج الثور لديه شخصية قوية ومن الصعب إحباطه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر الجديد معاكس واليوم قد تكون هناك مضايقات في النواحي العملية والمادية وعليك أن تتحكم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

 رغم الضغوط، المريخ في برجك يساعدك أن تكسب الإعجاب.. ثق بنفسك وتقدم بهدوء وحافظ على اللباقة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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